Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

06.05.2022 18:44
Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 4 kimliksiz göçmen otobüste yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 4 kimliksiz göçmen otobüste yakalandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolleri sırasında kimlikleri olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 4 kimliksiz yabancı hakkında idari işlem başlatılırken, otobüsün şoförü ve muavini de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklanırken muavin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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