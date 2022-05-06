Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 4 kimliksiz göçmen otobüste yakalandı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.
Yapılan kimlik kontrolleri sırasında kimlikleri olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan 4 kimliksiz yabancı hakkında idari işlem başlatılırken, otobüsün şoförü ve muavini de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklanırken muavin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
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