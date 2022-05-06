Erzincan'da 4 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 4 kimliksiz göçmen otobüste yakalandı.

Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, gelen ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında yolcu otobüsünü durdurdu.

Yapılan kimlik kontrolleri sırasında kimlikleri olmadığı tespit edilen 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan 4 kimliksiz yabancı hakkında idari işlem başlatılırken, otobüsün şoförü ve muavini de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen otobüs şoförü tutuklanırken muavin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.