Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 4 Günlük Bebeğin Şüpheli Ölümü

Erzincan'da 4 Günlük Bebeğin Şüpheli Ölümü

57 dakika önce

ERZİNCAN'da 4 gün önce doğan bebek, annesinin yanında ölü bulundu.

Erzincan'da 4 Günlük Bebeğin Şüpheli Ölümü, System.String[]
ERZİNCAN'da 4 gün önce doğan bebek, annesinin yanında ölü bulundu. Ölümü şüpheli görülen bebeğin cenazesi, otopsi icin adli tıpa gönderildi.

Olay, sabah saatlerinde Yunus Emre Mahallesi 568'nci Sokak'ta meydana geldi. 7 yıldır dini nikahlı olarak birlikte yaşayan Abdurrahman S. (31) ile Yasemin K.'nın (37), 4 gün önce hastanede doğan bebeklariyle eve geldi. Anne Yasemin K. ile baba Abdurrahim S. sabah uyandıklarında bebeği hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen 112 ekipleri yaptıkları incelemede bebeğin öldüğünü tespit etti. Anne ve baba ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ölümü şüpheli bulunan bebeğin cenazesi ise otopsi için Erzurum Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, annenin ilk ifadesinde bebeğin gece ağlaması üzerine yanına aldığını sabah uyandıklarında hareketsiz olduğunu fark ettiklerini söylediği öğrenildi. - Erzincan

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:18 Kaynak: DHA

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