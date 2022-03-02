Erzincan'da 4 kilo 34 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 4 kilo 34 gram esrar ele geçirildi

02.03.2022 19:07
Erzincan'da 4 kilo 34 gram esrar ele geçirildi

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin eşyaları arasında 4 kilo 34 gram kubar esrar ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yolcu otobüsünde seyahat eden bir kişinin eşyaları arasında 4 kilo 34 gram kubar esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında Tercan ilçesine bağlı Mercan Yol Kontrol Noktasında arama ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan uygulama esnasında bir yolcu otobüsünde seyahat eden H.G. isimli şahsın eşyaları üzerinde uyuşturucu madde arama köpeğinin tepki vermesi sonrasında yapılan aramada şahsın üzerinden 4 kilo 34 gram kubar esrar ele geçirildi.

Üzerinde uyuşturucu yakalatan H.G, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, "Uyuşturucu ile mücadele kapsamında, vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde uyuşturucu madde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

Erzincan'da 4 kilo 34 gram esrar ele geçirildi

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Erzincan, Esrar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 4 kilo 34 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 4 kilo 34 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika
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