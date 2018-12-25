Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzincan'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı

37 dakika önce

Erzincan'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araziye bırakılan 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Erzincan'da 40 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Erzincan'da, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri araziye bırakılan 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

Jandarma ekipleri, Erzincan- Gümüşhane kara yolu Dereyurt köyü mevkisinde bir grup insanın arazide olduğu ihbarını aldı.

Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, yaptıkları kimlik kontrolü ve inceleme sonucunda yasa dışı yollarla yurda geldikleri belirlenen 2'si Bangladeş, 9'u Pakistan, 29'u ise Afganistan uyruklu olan 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığına götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:06 Kaynak: AA

Gümüşhane, Jandarma, Erzincan, Güncel
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