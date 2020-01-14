Erzincan'da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı

23 dakika önce

Erzincan'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 407 gram esrar ele geçirildi.

Erzincan'da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı, System.String[]

Erzincan'da polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada 407 gram esrar ele geçirildi. Araç sürücüsü tutuklandı.


Erzincan İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; Erzurum-Erzincan karayolu üzerindeki Akyazı mevkiinde 34 plakalı araç durduruldu. Araç sürücüsü Y.E.B. (30) isimli şahıs üzerinde yapılan üst aramasında 4,80 gram, araçta yapılan aramada ise 402,21 gram olmak üzere toplamda 407,01 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Başlatılan tahkikat kapsamında Y.E.B. isimli şahıs, TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma) suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ERZİNCAN

Erzincan, Araç, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kuveyt Türk, konut ve araç kar oranlarında indirime gitti
Kayıp balıkçılarla ilgili şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti Ormanda battaniyeye sarılı halde ölü bulunan kadının katili oğlu çıktı Cep telefonunda çocuk istismarı içeren müstehcen filmler bulunan şahıs tutuklandı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 19:11:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da 407 gram esrarla yakalanan 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]