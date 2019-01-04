Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 426 Yangın Meydana Geldi

Erzincan'da 426 Yangın Meydana Geldi

2 saat önce

Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2018 yılına ait olay verilerini paylaştı.

Erzincan'da 426 Yangın Meydana Geldi, System.String[]
Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 2018 yılına ait olay verilerini paylaştı. Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'den alınan bilgiye göre Erzincan'da toplam 426 yangın meydana geldi.

Yangınlardan 35'i konut ve apartmanlarda gerçekleşirken, 2 işyeri yangını, 17 odun kömür deposu yangını, 17 trafo, baca ve çatı yangını, 9 ekili dikili ürün yangını, 2 trafik kazası yangını, 19 anız çalı yangını ve 271 harabe, ot, çöp, arazi yangını meydana geldi.

2018 yılında İtfaiye Müdürlüğü 426 yangına müdahale etmesinin yanı sıra su baskınında su tahliyesi, baca temizleme, kapı açma, yol,meydan,pazaryeri alanları yıkama, hayvan kurtarma işlemi, intihar vakasına müdahale gibi çeşitli olaylarda 1709 müdahalede bulundu. 28 kurum ve işyerlerine yangın tatbikatı ve yangın eğitimi verdi.

Konuyla ilgili olarak açıklama yapan Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Basşoy; "2018 yılını iyisiyle kötüsüyle geride bıraktık. Erzincan Belediyesi olarak bizim en büyük hizmetlerimizden birisi itfaiyemiz yıl genelinde toplam 426 yangına başarıya müdahale ederek kontrol altına almıştır. İtfaiye binamız ve araçlarımızda yaptığımız yeniliklerin yanı sıra bu başarıda en büyük emek tabi ki burada ki arkadaşlarımızındır. Ben kendilerinin yeni yılını kutluyor ve bu zorlu görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi. - ERZİNCAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:56 Kaynak: İHA

Erzincan Belediyesi, İtfaiye, Erzincan, Güncel
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