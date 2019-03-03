Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzincan'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

18 dakika önce

Erzincan'da yasal olmayan yollarla yurda giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı, System.String[]
Erzincan'da yasal olmayan yollarla yurda giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu grup ile karşılaştı.


Kimlik kontrolü ve yapılan inceleme sonucu yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan 34'ü Afganistan, 7'si Pakistan ve 8'i Bangladeş uyruklu 49 kişi yakalandı.


Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 06:25 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın "Kuzey Kürdistan'a Defol Git" Sözlerine HDP'den Yanıt: Kovmaya Haddiniz Yok Erdoğan'dan "Oy Yoksa Hizmet Yok" Diyen CHP'li Başkan'a Tepki: AK Partili Olsa Bir Dakika Tutmam

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tüm Adaylara Talimat: Bana Oy Verdi-Vermedi Diye Ayırmayacaksınız Ankara ve İlçelerinde Kim Önde? Son Ankette Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 18:43:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]