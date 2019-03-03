Erzincan'da 49 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzincan'da yasal olmayan yollarla yurda giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasal olmayan yollarla yurda giren 49 düzensiz göçmen yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu grup ile karşılaştı.





Kimlik kontrolü ve yapılan inceleme sonucu yasa dışı yollarla yurda girdikleri anlaşılan 34'ü Afganistan, 7'si Pakistan ve 8'i Bangladeş uyruklu 49 kişi yakalandı.





Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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