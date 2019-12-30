Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

ERZİNCAN'da kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı, System.String[]

ERZİNCAN'da kar yağışı nedeniyle 49 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolları açmak için gece-gündüz çalışıyor.

Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor. Kemah ilçesinde 4, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere toplam 49 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için gece gündüz çalışma yürütüyor. 4 ekip, 3 greyder, 1 dozer, 1 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon ile yolları kardan temizlemeye çalışyor.


Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:54 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor
Konya'da öğretmenleri taşıyan minibüs devrildi, 15 kişi yaralandı İzmir'de yollar karla kaplandı Kar, İstanbul sınırına dayandı! Akşam saatlerine dikkat

Son Dakika Haberleri
15:56 Şanlıurfa'da atıl otomobil lastikleri kedilere yuva oldu - Son Dakika
15:56 Akasya ile TOG yeni yıla gençlerle ışık oluyor - Son Dakika
15:56 İdlib'den Türkiye sınırına yaklaşık 20 bin sivil daha göç etti - Son Dakika
15:51 MHP İl Başkanı Alıcık, "Her yeni gün ve her yeni yıl yeni bir fırsattır" - Son Dakika
15:51 Türkiye'de AVM sektörü 2020 hedeflerini yükseltti - Son Dakika
14:07 Kocaeli'de inşaat kazısı sırasında Bizans dönemine ait bir yapı ortaya çıktı - Son Dakika
13:57 Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2019 16:01:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]