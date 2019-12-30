Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika
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Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı

6 saat önce

Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandıErzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 49 köy yolunu açmak için gece-gündüz çalışıyor.

Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 49 köy yolunu açmak için gece-gündüz çalışıyor.

Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 4 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kemah'ta 4, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere 49 köy yolu karan kapandı. Ekipler, 3 greyder, 1dozer, 1 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon olmak üzere 4 ekiple köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 09:59 Kaynak: DHA
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