Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

Erzincan'da 49 köy yolu kardan kapandı

Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri, kardan kapanan 49 köy yolunu açmak için gece-gündüz çalışıyor.

Erzincan'da 2 gündür etkili olan kar yağışı köy yollarını ulaşıma kapattı. İl Özel İdaresi kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılabilmesi için 4 ekiple karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kemah'ta 4, Refahiye ilçesinde 45 olmak üzere 49 köy yolu karan kapandı. Ekipler, 3 greyder, 1dozer, 1 kepçe ve 2 bıçaklı kamyon olmak üzere 4 ekiple köy yollarında karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.