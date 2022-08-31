Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan kişi yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan kişi yakalandı

31.08.2022 20:24
Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan kişi yakalandı

Erzincan'da 5 adresten bisiklet çaldığı belirlenen kişi yakalandı.

Erzincan'da 5 adresten bisiklet çaldığı belirlenen kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, 17-29 Ağustos tarihlerinde 5 adresten içinde elektrikli olanların da bulunduğu 5 bisikletin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bisikletleri çaldığı tespit edilen C.A'yı yakaladı.

Ekipler, yaptığı çalışmalarda C.A'nın bisikletleri D.K. ve E.B'ye sattığını belirledi ve söz konusu iki kişiye "suç eşyasını satın almak" suçundan işlem yaptı.

Çalınan bisikletler ise ekipler tarafından sahiplerine teslim edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 5 adresten bisiklet çalan kişi yakalandı - Son Dakika
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