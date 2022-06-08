Erzincan'da 5 aylık kaza bilançosu: 3 can kaybı, 418 yaralı - Son Dakika
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Erzincan'da 5 aylık kaza bilançosu: 3 can kaybı, 418 yaralı

08.06.2022 10:21
Erzincan'da 5 aylık kaza bilançosu: 3 can kaybı, 418 yaralı

2022 yılının ilk 5 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı.

2022 yılının ilk 5 ayında yaşanan trafik kazalarının bilançosu açıklandı. Türkiye genelinde 728 kişi hayatını kaybederken, aynı dönemde Erzincan'da ki trafik kazalarında 3 kişi öldü, yaralanan 418 kişi hastanelere kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre, 2022'in ilk 5 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 186 bin 556 trafik kazasında 728 kişi hayatını kaybederken, 101 bin 755 kişi yaralandı. 5 aylık dönemde kural ihlali yapan tam 8 milyon 258 bin 461 sürücüye ceza yazıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığınca açıklanan geçtiğimiz mayıs ayında ki kaza bilançosunda Erzincan'da, 71 yaralamalı kaza meydana geldi. Kazalarda 123 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mayıs ayında Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince 75 maddi hasarlı trafik kazası da kayıtlara geçirildi. 2022'nin ilk 5 ayında Erzincan'da, 224 yaralamalı kaza meydana geldi. Bu kazalarda 3 kişi hayatını kaybederken, yaralanan 418 kişi de hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yılın ilk 5 aylık döneminde ise şehirde 391 maddi hasarlı trafik kazası kayıtlara geçti.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hatalarının ise araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin 'dur' işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek olduğu kaydedildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 5 aylık kaza bilançosu: 3 can kaybı, 418 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Erzincan'da 5 aylık kaza bilançosu: 3 can kaybı, 418 yaralı - Son Dakika
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