Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

02.03.2022 17:29
Erzincan'da 5 düzensiz göçmen yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir otomobili durdurdu.

Van'dan Ankara'ya gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araç ve bagajında yapılan aramada, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı araçta bulunan ve düzensiz göçmenlerin kaçak girişlerini organize ettikleri belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kimlik tespiti işlemi için kentteki bir spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Tragger, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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