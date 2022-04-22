Erzincan'da 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Erzincan'da 5 firari hükümlü yakalandı

22.04.2022 18:49
Erzincan'da 5 firari hükümlü yakalandı

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 5 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan firari 5 hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, gasp, hırsızlık, silahlı tehdit, yaralama ve göçmen kaçakçılığı suçlarından aranması bulunan hükümlülere yönelik kent genelinde çalışma başlattı.

Ekipler, 1 yıl 6 ay ila 16 yıl 2 ay arasında değişen kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D, B.B, H.E, Y.T ve C.Ş'yi operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 5 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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