Erzincan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.



Erzincan'ın yüksek kesimlerinde dünden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için ekipler çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı ilçesinde 4, Otlukbeli ilçesinde 1 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ERZİNCAN