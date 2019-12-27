Erzincan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Erzincan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı

6 saat önce

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sebebiyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı.


Erzincan'ın yüksek kesimlerinde dünden itibaren aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 5 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı köy yollarının açılması için ekipler çalışma başlattı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Çayırlı ilçesinde 4, Otlukbeli ilçesinde 1 köyün yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ERZİNCAN

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:09 Kaynak: İHA
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