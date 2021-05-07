Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika

Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor

07.05.2021 13:19
Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor, System.String[]

Erzincan'da 'akıllı hastane' modeliyle yapımı süren ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlaması hedeflenen 500 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor.

Erzincan'da 'akıllı hastane' modeliyle yapımı süren ve kullanılan izolatörlerle deprem anında bile kesintisiz hizmet sağlaması hedeflenen 500 yataklı yeni devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor.

Kent merkezindeki Karaağaç Mahallesi'nde 2019 yılında yapımına başlanan ve inşaatı süren yeni Erzincan Devlet Hastanesi, kentin yanı sıra Tunceli, Bayburt, Gümüşhane ve Giresun gibi çevre illere de hizmet vererek bölge hastanesi görevi üstlenecek.

2022 yılının sonuna doğru tamamlanması planlanan 500 yataklı devlet hastanesiyle ilgili bilge veren AK Parti Erzincan İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, "Hastanemiz Karaağaç mahallesi 1250 ada 13 parsel üzerinde 43 bin m arsa alanı üzerine toplamda 140 bin m kapalı alana sahip olacak. Projenin 10.09.2022 tarihinde tamamlanması planlanıyor. Bina 3B+Zemin+4 Kat olup deprem riskine karşılık bina temelinde 369 adet deprem izolatörü kullanıldı. 201.473.294,30 TL harcanarak yüzde 58 nakdi, yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandı.

Hastane binamızda; kapalı otopark sayısı: 574, açık otopark sayısı: 163, hastane yatak kapasitesi: 228 çift yataklı, 12 tek yatak kapasiteli, yoğun bakım yatak sayısı: 46, ameliyathane sayısı: 13 adet, poliklinik oda sayısı: 80'dir.

Ayrıca proje tamamlandığında rehabilitasyon ve fizik tedavi salonu, endoskopi, klonoskopi, kemik dansitometri, nükleer tıp bölümü (PET CT odası), gama -camera odaları, alerji test, onkoloji merkezi, kemoterapi salonu, hiberbarik oksijen tedavi odası mikrobiyoloji, patoloji, biyokimya laboratuvarları, mahkum hasta yatak odası, usg, röntgen, mr-tomografi-ekg, diyaliz, acil poliklinik, kvc yoğun bakım, anjiyografi,toplantı odaları, hobi odaları, kütüphane, seminer, toplantı salonu ve ibadethane gibi birimler faaliyete geçerek ilimizde hizmete sunulacaktır" dedi. - ERZİNCAN

Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor
Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor

Devlet Hastanesi, Erzincan, Tunceli, Hastane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 500 yataklı devlet hastanesinin inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika


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