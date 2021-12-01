Erzincan'da 56 kilogram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'ın Refahiye ilçesinde 3 araçta 56 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubelerinde görevli ekipler, Refahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon başlattı.

Erzurum-Erzincan kara yolu ile Refahiye ilçesi uygulama noktasında durdurulan 3 araçta yapılan aramada 42 kilogram kubar esrar ve 14 kilogram toz esrar ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu suçlarından kazanç olarak elde edildiği değerlendirilen 7 bin 535 liraya da el konuldu.

Söz konusu uyuşturuculara ilişkin F.E (32), İ.D. (40), Ş.A. (41), Y.E. (27), Y.D. (33) ve A.C. (55) gözaltına alındı.

Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, sağlama veya nakletme" suçundan Refahiye Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Y.E. ve İ.D, savcılık sorgusu sonrası serbest bırakıldı, Y.D, Ş.A, F.E. ve A.C. ise sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Daha önce "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı gerekçesiyle konulduğu cezaevinden firar ettiği belirlenen Y.E. de işlemlerinin ardından yeniden cezaevine götürüldü.