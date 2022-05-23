Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

23.05.2022 18:24
Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kaçakçılık olayları ile mücadele çerçevesinde Tercan ilçesi mülki sınırları içerisinde yapılan yol emniyet ve kontrol faaliyeti sırasında 56 kartonda toplam 560 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirilerek olayın şüphelisi 2 yabancı uyruklu şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 560 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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