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Erzincan'da 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi

17.11.2021 19:30
Erzincan'da 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi

Erzincan'da polisin yaptığı yol uygulamasında İran uyruklu şahsın kullandığı tırda 6 kilo 161,66 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

Erzincan'da polisin yaptığı yol uygulamasında İran uyruklu şahsın kullandığı tırda 6 kilo 161,66 gram metamfetamin uyuşturucu ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu madde nakleden/sevk eden şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; Erzurum - Erzincan kara yolu üzerinde bulunan uygulama noktasında sürücülüğünü İran uyruklu A.F.(43) isimli şahsın yaptığı İran plakalı tırda yapılan aramada toplam 6 kilo 161,66 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

TCK 188 "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma, Sağlama veya Nakletme" suçu kapsamında adliyeye sevk edilen A.F., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(Senanur Erdoğan/İHA)

Erzincan'da 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi
Erzincan'da 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi

Metamfetamin, Uyuşturucu, Erzincan, İran, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da 6 kilo 161,66 gram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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