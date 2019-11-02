Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı
Son Dakika Güncel Erzincan'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı

Erzincan'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı

7 saat önce

Erzincan ve çevresinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Erzincan'da 6 köy yolu ulaşıma kapandı, System.String[]

Erzincan ve çevresinde dünden itibaren etkili olan kar yağışı ve tipi sebebiyle 6 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kapalı köy yollarının açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Refahiye ilçesinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor. - ERZİNCAN

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Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 11:22 Kaynak: İHA
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