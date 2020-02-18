Erzincan'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika

Erzincan'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu

7 saat önce

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın, yolların kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.

Erzincan'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu, System.String[]

Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasında şiddetli karın ağrısı olan Nafiye Apaydın, yolların kar yağışından dolayı kapalı olması nedeniyle 6 saatlik çalışma sonrası hastaneye ulaştırıldı.


Erzincan'da önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde şiddetli karın ağrısı ile rahatsızlanan 77 yaşındaki Nafiye Apaydın için yakınları 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. Refahiye ilçesine bağlı Diştaşı köyü Yeniyurt mezrasına doğru hareket eden ekipler yolların yoğun kar yağışı ile kapalı olmasından dolayı ilerleyemedi. Sağlık ekipleri İl Özel İdaresi ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler karlı yolların bir kısmını uzun süren çalışmayla açabildi. İş makinelerinin açtığı yolda ilerlemeye çalışan ambulans ise ilerlemekte güçlük çekti. Bir metreden fazla kar kalınlığının olduğu köy yolu uzun uğraşlar sonucunda bir noktaya kadar açılabildi. Ardından kar motorlarıyla yola devam eden sağlık ekipleri Nafiye Apaydın'ın evine ulaştı. Evde ilk müdahalesi yapılan Apaydın kar motoruna bindirilerek ambulansa getirildi.


Ambulansa alınan Nafiye Apaydın, Refahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede Başhekim Uzman Dr. Erdem Türkseven tarafından karşılanan Apaydın'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - ERZİNCAN

Yeniyurt, Refahiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 09:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Soğuk hava ve açlığa dayanamayan tilki donarak telef oldu
Besteci Tınay, kendisine sözlü tacizde bulunan müzisyeni ifşa etti Beşiktaş'tan Mircea Lucescu açıklaması: Henüz karar almadık AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın darbe söylentilerine verdiği yanıtı açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:32 Survivor 2020'nin favorilerinden Uğur Pektaş, sakatlığı sebebiyle yarışmaya veda etti
00:04 Çağla Şıkel'den Ertuğrul Özkök'ün sözlerine sert yanıt: Ben de sana bir kitap tavsiye ederim
22:59 Tuvana Türkay, siber zorbalara karşı savaş açtı
22:23 Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkilerini sosyal medyada da ilan ettiler
21:42 Berk Oktay, fotoğraflarını ifşaladığını iddia ettiği eşinden boşandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 05:11:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da 6 saatlik hasta kurtarma operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]