Erzincan'da 7 bin kişi hacca gitmek için sıra bekliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 7 bin kişi hacca gitmek için sıra bekliyor - Son Dakika

Erzincan'da 7 bin kişi hacca gitmek için sıra bekliyor

6 saat önce

Hac kayıtları hakkında bilgiler veren Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan'da 7 bin 62 kişinin hacca gitmek için sıra beklediğini söyledi.

Erzincan'da 7 bin kişi hacca gitmek için sıra bekliyor, System.String[]

Hac kayıtları hakkında bilgiler veren Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Erzincan'da 7 bin 62 kişinin hacca gitmek için sıra beklediğini söyledi.


Erzincan İl Müftüsü Mehmet Emin Çetin, Diyanet İşleri Başkanlığınca 9 Ocak'ta yapılacak olan kura çekimleriyle ilgili açıklama yaptı. Müftü Çetin yaptığı açıklamada, 7 bin 62 kişinin hacca gitmek için sıra beklediğini ancak 2019 yılında 592 vatandaşın aralık ayında ön kayıt yaptırdığını kaydetti.


"Kesin kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak"


2019 yılında hacca gitmek için müracaat edenlerin 592 kişi olduğunu ifade eden Müftü Çetin, ""İlimizden 2019 yılı ön kayıtlara göre hacca müracaat eden vatandaşımızın 592 kişidir. Geçmiş yıllardaki birikimle birlikte 7 bin 62 rakamına bal olmuştur. Yani 7 bin 62 vatandaşımız hacca gitmek için sıra beklemektedir. Bunlardan 592 vatandaşımız 2019 yılı aralık ayında ön kayıt yaptırmış bulunmaktadır. Ön kayıt yaptıran kardeşlerimiz için Başkanlığımızca kura çekimi 9 Ocak tarihinde yapılacak. 13 ve 24 Ocak tarihleri arasında da kura da kesin kayıt elde eden kardeşlerimize kesin kayıt tarihi verilecektir. Kesin kayıtlar e-devlet üzerinden yapılacak ancak müftülükteki arkadaşlarımız yine ellerinden gelen destekleri vereceklerdir. Şüphesiz ilk kayıt yaptıran vatandaşımızın da şansı vardır, daha önceden kayıt yaptıran kardeşlerimizin de şansı vardır. Ama ilk kayıt yaptıran bir kere kura ya girecekken daha önce kayıt yaptıran katlanmak üzere her sene daha çok kuraya girme şansı elde edecekler. Elektronik bir ortamda noter huzurunda kuralar çekiliyor buraya müdahale etmek söz konusu değildir. Gönül ister ki Suudi Arabistan hükümeti kotaları kaldırsın kaldıramıyorsa da arttırsın. Şu anda bu sene ülkemizde nüfus artışından dolayı 84 bin civarında bir kota uygulanmıştır. İmkanı olan kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Özellikle öğrenci ve gençlere yönelik program dahilinde bir kafile gönderiyoruz. Geçtiğimiz yıl bir uçak göndermiştik. İnşallah şubat tatilinde 18 Ocak'ta yine bir uçak dolusu umrecimizi Erzincan'dan göndereceğiz. Hacca gidecek kardeşlerimize kolaylıklar tüm kardeşlerimize o mübarek beldeyi ziyaret etme fırsat imkanı vermesini niyaz ediyorum. Allah harçlarını kabul ve makbul eylesin inşallah" diye konuştu. - ERZİNCAN

Emin Çetin, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 01:50 Kaynak: İHA
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