Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi
04.05.2021 02:08
Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi.
Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi
ERZİNCAN - Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saztepe mevkiinde yapılan yol kontrol faaliyetinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Van'dan Ankara'ya gitmekte olan bir araçta narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Araçta, Y.K. ve C.K. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen; 728 gr. metamfetamin ve 1150 gr. reçine esrar maddesi ele geçirildi.
Olay şüphelileri Y.K. ve C.K., yapılan soruşturma sonucu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
Son Dakika Son ankette dikkat çeken veriler! Önceki seçimde yaşı tutmadığı için oy kullanamayanların ilk tercihi CHP oldu Yılmaz Vural canlı yayında çıldırdı! Futbolcularını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şikayet etti 4 yıl önce dolarla burnunu sildiği görüntülerle viral olan sosyal medya fenomeni muhtar yaşamını kaybetti Meteoroloji uyardı! Bugünden itibaren sıcaklık düşüyor, yağmur geliyor Elmacık kemiği kırılan Salih Uçan'ın son hali sakatlığın boyutunu gözler önüne serdi Camide biber gazlı müdahaleye valilik el attı! Bir personel açığa alındı Ümit Özat'la atışmaya giren Kongre Üyesi, bel altı cevabı sonrası tarihi ayar yedi Aleyna Tilki'nin annesi "Kendime çok güveniyorum" deyip kolunu öptü