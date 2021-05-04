Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi - Son Dakika

Erzincan'da 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi

ERZİNCAN - Erzincan'da jandarma ekiplerince yapılan yol uygulamasında durdurulan bir araçta 728 gram metamfetamin ile 1150 gram reçine esrar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Saztepe mevkiinde yapılan yol kontrol faaliyetinde durumundan şüphelenilerek durdurulan Van'dan Ankara'ya gitmekte olan bir araçta narkotik dedektör köpeği ile arama yapıldı. Araçta, Y.K. ve C.K. isimli şahıslara ait olduğu tespit edilen; 728 gr. metamfetamin ve 1150 gr. reçine esrar maddesi ele geçirildi.

Olay şüphelileri Y.K. ve C.K., yapılan soruşturma sonucu sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.