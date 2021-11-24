8 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Erzincan'da yurda yasa dışı yollarla giren 8 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Erzincan- Erzurum kara yolundaki uygulama noktasında 2 otomobili durdurdu.

Erzurum'dan İstanbul'a ve Van'dan Eskişehir'e gitmek üzere yola çıktığı belirlenen araçlarda, yasal olmayan yollarla yurda girdikleri anlaşılan 8 Afganistan uyruklu göçmen yakalandı.

Aynı araçlarda bulunan ve düzensiz göçmenlerin yurda kaçak girişlerini organize ettikleri öne sürülen B.D, O.D, E.A, ve M.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan E.A, ve M.Ö. tutuklandı, B.D. ve O.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Erzurum'dan İstanbul'a giden taksiye öncülük yaptığı ve yol güzergahını değiştirerek polisten kaçtıkları belirlenen 3 taksi sürücüsünü tespit eden ekipler, şüphelileri Giresun Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen ortak operasyonla gözaltına aldı.

Kimlik tespiti için spor salonuna götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.