Erzincan'da 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 82 düzensiz göçmen yakalandı.

Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 82 düzensiz göçmen yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancıyla karşılaştı.





Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 74'ü Afganistan ve 8'i Pakistan uyruklu 82 kişi yakalandı.



Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.

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