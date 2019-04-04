Erzincan'da 82 Düzensiz Göçmen Yakalandı
4 dakika önce
Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 82 düzensiz göçmen yakalandı.
Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 82 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Erzincan Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancıyla karşılaştı.
Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda kaçak girdikleri belirlenen 74'ü Afganistan ve 8'i Pakistan uyruklu 82 kişi yakalandı.
Emniyete götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:18 Kaynak: AA
Son Dakika! AK Parti'den Ankara'daki İtirazla İlgili Açıklama: Yeniden Sayımda Bin 139 Fark Lehimizde
Son Dakika! Askeri Kaynaklardan Yeni Açıklama: İmamoğlu'nun Anıtkabir Ziyareti Rahatsızlık Yarattı
Tarihe Geçecek Uçuş İçin Sadece 19 Kişilik Bilet Kaldı
Seçim Sonrası Davutoğlu ve Babacan Yeni Parti İçin Harekete Geçiyor