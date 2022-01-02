Erzincan'da 86 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

ERZİNCAN ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, yolların açılması için çalışıyor.

Kent merkezi ve çevresinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan genelinde toplam 86 köy yolu ulaşıma kapandı. Yoğun kar yağışının ardından Refahiye'de 30, Kemah'ta 28, merkez ilçede 18, Çayırlı'da 6, Tercan'da 2 ve Kemaliye'de 2 olmak üzere toplam 86 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.