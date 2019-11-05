Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi

Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi

6 saat önce

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 875 gram kubar esrar ele geçirildi.

Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi, System.String[]

Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 875 gram kubar esrar ele geçirildi.


Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Mercan yol kontrol noktasında kontrol ve arama faaliyeti gerçekleştirdiği sırada sürücüsünden şüphelendiği aracı durdurdu. M.B. ve H.Ç. isimli şahısların şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine jandarma ekipleri şahıslara ait otomobilde uyuşturucu madde arama köpeği ile arama yaptı. Yapılan arama sonucunda 875 gram kubar esrar ele geçirildi.


Olay şüphelisi M.B. ve H.Ç. isimli şahıslar gözaltına alınırken, 875 gram kubar esrar maddesine ise el konuldu. - ERZİNCAN

Jandarma, Erzincan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 03:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadın astsubaylar zorlu eğitimlerden geçiyor
Çikolata fabrikasında feci ölüm! Makinenin bıçakları arasına sıkıştı Kocaeli'de masaj salonunda fuhuş yaptıran iki kadın işletmeci tutuklandı Yaşlı vatandaşları kandırıp, 250 bin TL'lik vurgun yapan sahte polis serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 21:56:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erzincan'da 875 gram kubar esrar ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]