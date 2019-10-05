Erzincan'da 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçi kadrosuna 6 bin kişi başvurdu

Erzincan'da İŞKUR tarafından uygulanan Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçi kadrosuna 6 bin kişi başvurdu.



Yıldırın Akbulut Kapalı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 personel noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. 250 işçinin kura çekimi sonrasında kuradan adı çıkanlar sevinçlerini aileleri ve yanlarında bulunan arkadaşları ile paylaşırken, kurada adları çıkmayan vatandaşlar salondan üzgün şekilde ayrıldı.



Kura ile belirlenen ve Erzincan İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde 9 ay süreyle çalıştırılacak 250 işçinin hafta içi iş başı yapacağı belirtildi. - ERZİNCAN