Erzincan'da 90 ekip, 430 polisle asayiş uygulaması yaptı

Türkiye genelinde olduğu gibi Erzincan'da da eş zamanlı olarak genel asayişin ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla; kamu kurum ve kuruluşları civarında, stratejik öneme haiz bölgelerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulundukları yerlerde "Türkiye Güven Huzur (2019/4) Uygulaması" yapıldı.



Erzincan merkez ve ilçelerde 90 ekip ve 430 polisin katılımı ile gün boyu 5 aşamada yapılan denetim ve uygulamalarda bin 630 kişi sorgulandı. Uygulamada 71 umuma açık iş yeri ve 60 servis aracı kontrol edilirken 8 kişiye adli idari işlem uygulandı. 10'a yakın aranan şahısta yakalandı.



Öte yandan 'Türkiye Güven Huzur Uygulaması 2019/4' adı verilen uygulama kapsamında İçişleri Bakanlığından şu bilgiler verildi:



"Ülke genelinde terör örgütüne müzahir kişilerin yoğun olarak bulunabileceği yerler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu eğlence ve etkinlik yapılan meydanlar, okul önleri ve metruk binalarda gerçekleşti. 16 bin 566 noktada yapılan uygulamaya, 67 bin 848 personel ve 210 dedektör köpeği katıldı.



Uygulama kapsamında 565 bin 662 kişi sorgulandı. Bu sorgulardan, 3 'adam öldürme', 8 'yağma', 20 'uyuşturucu madde ticareti yapmak', 2 'çocuğun cinsel istismarı', 2 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 1163 diğer suçlardan ve 17'si çocuk 65 kayıp kişi olmak üzere toplam 1263 aranan kişi yakalandı. 839 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 152 kişi gözaltına alındı. Uygulamada, 39 bin 729'u okul servis aracı olmak üzere 160 bin 190 adet araç kontrol edildi. 3 bin 463'ü okul servis aracı olmak üzere 18 bin 319 araca işlem yapıldı, 5 adet aranan araç tespit edildi. 428'i okul servis aracı olmak üzere bin 302 adet araç trafikten men edildi.



Uygulamada 29 bin 915 umuma açık iş yeri denetlendi, 303 umuma açık iş yerine işlem yapılırken, 7 iş yeri kapatıldı. Ayrıca 22 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet ruhsatsız av tüfeği, 8 adet kurusıkı tabanca, 259 adet mermi, 6 adet kesici delici alet, 2 gram kokain, 3 bin 897 gram esrar, 11 gram eroin, 3 bin 911 gram bonzai, 34 gram metamfetamin, 9 adet ecstasy, 2 bin 147 paket kaçak sigara ve 24 litre kaçak içki ele geçirildi." - ERZİNCAN