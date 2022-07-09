ERZİNCAN'DA ACEMİ KASAPLAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ ACİLE KOŞTU - Son Dakika
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ERZİNCAN'DA ACEMİ KASAPLAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ ACİLE KOŞTU

09.07.2022 11:19

ERZİNCAN'da Kurban bayramının ilk gününde kurbanları kesmeye çalışan 20 acemi kasap, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı.

ERZİNCAN'da Kurban bayramının ilk gününde kurbanları kesmeye çalışan 20 acemi kasap, kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı.

Erzincan'da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlarını kesmeye başladı. Kurban bayramının ilk gününde kurbanları kesmeye çalışan acemi kasaplar kendilerini çeşitli yerlerinden yaraladı. Hastaneye koşan acemi kasapların parmaklarından, ayaklarından, göğsünden ya da kolundan yaralı olduğu görüldü. Kent merkezindeki kamu ve özel hastanelere 20'ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.(DHA)

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Kaynak: DHA

Erzincan, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ERZİNCAN'DA ACEMİ KASAPLAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ ACİLE KOŞTU - Son Dakika

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SON DAKİKA: ERZİNCAN'DA ACEMİ KASAPLAR BAYRAMIN İLK GÜNÜ ACİLE KOŞTU - Son Dakika
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