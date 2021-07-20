Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu - Son Dakika

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Acemi kasaplar hastanenin yolunu tuttu

ERZİNCAN - Erzincan'da kurbanlık keserken kendini yaralayan acemi kasaplar koşarak hastanelere gitti.

Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerde satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan, kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile veya hayvanın vurması sonucu yaralandı. Özellikle el, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralandıkları görülen acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel hastaneye akın etti. Bu saate kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastaneye 17'ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.