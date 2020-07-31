Erzincan'da acemi kasaplar hastaneye akın etti - Son Dakika

Erzincan'da acemi kasaplar hastaneye akın etti

Erzincan'da acemi kasaplar hastaneye akın etti Erzincan'da, kurbanlık hayvanı kesmek isteyen acemi kasaplar hastaneye koştu.

Erzincan'da acemi kasaplar hastaneye akın etti ERZİNCAN - Erzincan'da, kurbanlık hayvanı kesmek isteyen acemi kasaplar hastaneye koştu. Erzincan da vatandaşlar bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye başladı. Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde hastaneler yine acemi kasapların akınına uğradı. Kent merkezi, ilçe, belde ve köylerden satın aldıkları kurbanlıkları kendileri kesmeye çalışan veya kesime yardımcı olan vatandaşlar kesici aletler ile yaralandı. El, ayak ve bacak bölgelerinden bıçakla yaralanan acemi kasaplar, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve özel hastaneye akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren kurbanlarını kesmek isteyen vatandaşların bazıları usta kasaplardan yardım alırken, bazı vatandaşlar kurbanlarını kendileri kesmeye çalıştı. Kurban Bayramının ilk günü saat 15.00'e kadar kent merkezindeki kamu ve özel hastanelere 50'ye yakın yaralının geldiği öğrenildi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:45

Kaynak: İHA

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