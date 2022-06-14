Erzincan 'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış sırasında merkez Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki AFAD binasına yıldırım düştü. Yıldırım, binanın elektrik tesisatına zarar verdi. Elektrik kablolarından çıkan duman AFAD binasını kapladı. AFAD binasına itfaiye, 112 ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, yıldırım düşen binada incelemede bulundu.

Kaynak: DHA

Erzincan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.