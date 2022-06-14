Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü

14.06.2022 21:45
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü

ERZİNCAN'da etkili olan yağmurda Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne yıldırım düştü.

ERZİNCAN'da etkili olan yağmurda Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'ne yıldırım düştü. AFAD binasının elektrik tesisatında hasar oluştu.

Erzincan'da akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağış sırasında merkez Binali Yıldırım Bulvarı'ndaki AFAD binasına yıldırım düştü. Yıldırım, binanın elektrik tesisatına zarar verdi. Elektrik kablolarından çıkan duman AFAD binasını kapladı. AFAD binasına itfaiye, 112 ambulansı ve polis ekipleri sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas, yıldırım düşen binada incelemede bulundu.


Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü
YORUMLAR
500
Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi Sağanak yağışlar şiddetini artırmaya devam edecek! AFAD'dan 5 il için kritik uyarı geldi Konya'da aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı çalışmalar sürüyor Konya'da aşırı yağışın neden olduğu olumsuzluklara karşı çalışmalar sürüyor
Kaynak: DHA

Erzincan, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:39 Turistleri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı
21:35 Sri Lanka'da tarımsal üretimi artırmak için 4 gün çalışma, 3 gün izin olacak
21:28 "Turkish Airlines" yerine "Türkiye Hava Yolları" yazma kararıyla ilgili gelen tepkilere AK Parti'den yanıt geldi
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
20:34 Konya'da indirimli şeker almak isteyen vatandaşlar birbirlerini ezdi
20:32 Erden Timur, Mustafa Özgür Kalelioğlu'nun istifası sebebiyle boşalan yönetim kurulu üyeliğine getirildi
20:10 Otomobilin üzerinde cinsel ilişkiye giren çifte ev hapsi cezası verildi
20:08 Polis memuru, cinnet geçirerek eşini ve 18 yaşındaki çocuğunu öldürdükten sonra intihar etti
19:50 "Futbolda başarı isteniyor" diyen Yılmaz Vural'dan olay Fatih Terim yorumu: Başına iş aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 21:53:20. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da AFAD binasına yıldırım düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement