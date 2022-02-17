Üye Girişi
Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika

Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

17.02.2022 19:32
Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı

Erzincan'da, ağaç dalına takılı kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Erzincan'da, ağaç dalına takılı kalan karga itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Ordu Caddesi'ndeki çınar ağacının dalına takılı kalan kargayı fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

Bölgeye gelen Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, araç üzerinde bulunan sepetli yangın merdiveni yardımı ile kargayı takıldığı yerden kurtardı.

Durumunun iyi olduğunu gören ekipler, kargayı doğaya saldı.

YORUMLAR
500

Erzincan, İtfaiye, Ordu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
19:27 Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe, Slavia Prag'ı karşılaşmasının ilk 11'leri netleşti!
19:23 Karadeniz'de kritik alarm! Ukrayna-Rusya gerginliğinde İspanya'ya ait savaş uçakları havalandı
19:08 Son Dakika: Bakan Koca, Bilim Kurulu'nun ardından açıklama yaptı: Hastaneye yatışlarda yüzde 28 azalma görüldü
18:43 Ünlü futbolcunun hareketleri tepki çekti! Kulübün kadın çalışanını canlı yayında resmen taciz etti
18:14 HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Dokunulmazlığın kaldırılması kararı Meclis'ten çıkacak
18:11 Muslera ne zaman formasına kavuşacak! İşte tecrübeli kalecinin sahalara döneceği tarih
17:44 Yeni sportif direktörü tanıtan Galatasaray'ın kullandığı kelimeler olay oldu!
17:35 Cinsel ilişki için kocasına arkadaşını ayarlayan kadının hemcinslerine eleştirisine tepki yağıyor
17:33 Son Dakika: ABD Büyükelçi Yardımcısı Rusya'dan kovuldu! Karşı bir adım ABD'den de bekleniyor
17:29 Erdoğan'ın fatura çağrısına Ekrem İmamoğlu'ndan cevap: Hangi faturada indirim gerekiyor milletimiz karar versin
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2022 19:38:26. #1.13#
SON DAKİKA: Erzincan'da ağaç dalına takılı kalan kargayı itfaiye kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement