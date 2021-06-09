Jandarma 270 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 470 bin makaron ele geçirdi - Son Dakika

Erzincan'da ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 270 kilo kaçak tütün ile 1 milyon 470 bin makaron ele geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, il merkezine bağlı Uluköy beldesindeki ağaçlık alana gizlenmiş kaçak tütün ve makaron bulunduğu bilgisi alan jandarma ekipleri operasyon başlattı. Söz konusu bölgede yapılan aramada 27 koli içerisinde toplam 270 kilogram kaçak tütün ile 147 koliye konulan ve sigara yapımında kullanılan 1 milyon 470 bin makaron bulundu.

Genişletilen çalışma sonucu ele geçirilen tütün ve makaronların bu adrese şüpheli M.K. tarafından araçla bırakıldığı tespit edildi.

Zanlı hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.