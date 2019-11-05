Son Dakika Haberleri: Erzincan'da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Erzincan'da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti

Erzincan'da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti

6 saat önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde hurma topladığı sırada ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti.

Erzincan'da ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti, System.String[]

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde hurma topladığı sırada ağaçtan düşen 3 çocuk babası hayatını kaybetti.


Olay, dün sabah saatlerinde Kemaliye ilçe merkezince meydana geldi. Alınan bilgiye göre Kemaliye eşraflarından Kamil Gezici (65) evinin bahçesinde bulunan ağaçtaki hurmaları toplarken dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten aşağı düştü. Ağır yaralanan Gezici, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Gezici, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


3 çocuk babası Kamil Gezici'nin cenazesi Kemaliye ilçesinde toprağa verildi.


Kılınan cenaze namazına çok sayıda ilçe halkı katıldı. - ERZİNCAN

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:03 Kaynak: İHA
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