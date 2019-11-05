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Erzincan'da ağaçtan düşen kişi öldü

6 saat önce

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçesindeki hurma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Erzincan'da ağaçtan düşen kişi öldü, System.String[]

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bahçesindeki hurma ağacından düşen kişi hayatını kaybetti.

Kemaliye ilçe merkezindeki evinin bahçesinde bulunan hurma ağacındaki meyveleri toplamak için ağaca çıkan 65 yaşındaki Kamil Gezici, dengesini kaybedip yere düşerek ağır yaralandı.


Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kemaliye Devlet Hastanesine kaldırılan Gezici, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gezici'nin cenazesi yapılan otopsi işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kemaliye, Erzincan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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