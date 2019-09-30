Son Dakika Haberleri: Erzincan'da ağustos ayı içerisinde ithalat ve ihracatta azalma oldu
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Erzincan'da ağustos ayı içerisinde ithalat ve ihracatta azalma oldu

1 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Erzincan'da ağustos ayı içerisinde ithalat ve ihracatta azalma oldu.

Erzincan'da ağustos ayı içerisinde ithalat ve ihracatta azalma oldu, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre Erzincan'da ağustos ayı içerisinde ithalat ve ihracatta azalma oldu.


Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine Erzincan'da 2019 Ağustos ayında yapılan ihracat 384 bin dolar olurken ithalat 150 bin dolar oldu. Geçici dış ticaret verilerine göre Erzincan'da; 2019 yılı Ağustos ayında ihracat, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 57,2 azalarak 384 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ise 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 59 azalarak 150 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat ve ihracatın toplamı şeklinde hesaplanan dış ticaret hacmi, 2019 yılı Ağustos ayında 534 bin dolar olurken ihracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 255,4 oldu.


Öte yandan ağustos ayında dış ticaret açığı yüzde 1,2 artarak 2 milyar 500 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Ağustos ayında yüzde 83,3 iken, 2019 Ağustos ayında yüzde 83,4 olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

Türkiye İstatistik Kurumu, Erzincan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:07 Kaynak: İHA
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