Erzincan'da "Ahde vefa buluşmaları" etkinliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 'Ahde vefa buluşmaları' etkinliği - Son Dakika

Erzincan'da "Ahde vefa buluşmaları" etkinliği

7 saat önce

Erzincan Kent Konseyi tarafından "Ahde vefa buluşmaları" etkinliği düzenlendi.

Erzincan'da

Erzincan Kent Konseyi tarafından "Ahde vefa buluşmaları" etkinliği düzenlendi. Etkinlikte ebediyete intikal eden yazarların ailelerine plaket takdim edildi.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program protokol konuşmaları ile devam etti. Programın açılış konuşmasını yapan Kent Konseyi Başkanı Hikmet Köksal "2020 yılı için tasarımı yapılan 24 adet projenin sadece Ahde vefa buluşmaları ile sınırlı değil. Kayda değer olan birkaç tanesini size arz edeyim. Bunların içerisinde Erzincan'da ilk defa uluslararası platformda 60'a yakın yayın evinin katılımı ulusal şartta 12 adet yazarımızın ve yerel yazarlarımızın da iştiraki ile geniş çaplı bir fuarı düzenlenecek böylece kültür hareketine çok önemli bir katkıda bulunacağımıza inanıyorum. Bir başka projemiz çoğunuzun hatırlayacağı 1992 depreminden sonra Erzincan'a Prof. Dr. Cemal Aytemiz'in de kadrosunda bulunduğu Interplast Türkiye Derneği plastik cerrahi ekibi davet edilerek doğuştan anomali olan veya sonradan vücutlarında herhangi bir şekilde şekil bozukluğu olan çocuklarımızın ve yavrularımızın tedavisi için Erzincan Üniversitesi ve Tıp Fakültesinin paydaşlığında ve desteğinde bir sağlık haftası düzenlenecek. Bir başka programımız ise Türkiye Engelliler Derneğinin iştiraki ve paydaşlığında Erzincan'da 50 Adet engelli çocuğumuza akülü araç 20 adet işitme engelli çocuğumuza da işitme cihazı dağıtım töreni yapılacak. Bir başka önemli projemiz ise Türkiye'de ilk defa değerli dostum Tahir Erdoğan Şahin'in rehberliğinde ve liderliğinde yapılmış olan Yayla akademi çalışmasını çok daha geniş çapta ve ulusal çapta yapmayı planlıyoruz" dedi.


Köksal'ın konuşmasının ardından Ahde vefa buluşmaları kapsamında anılan Yazar Ahmet Dumlu, Eğitimci Yazar Hamdi Ülker, Gazeteci Yazar Kazım Erdem Özsoy, Yazar Metin Tombul, Hat Sanatçısı Rıfkı Kaymaz ve Gazeteci Yazar Şefik Aras'ın öz geçmişleri okunarak video gösterimleri sunuldu.


Sunumların ardından ebediyete intikal eden yazarların ailelerine "Ahde Vefa Buluşmaları" programı anısına protokol tarafından plaket takdim edildi. - ERZİNCAN

Kent Konseyi, Ahde Vefa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: AK Parti psikolojik üstünlüğü kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vururuz" resti sonrası Esed rejiminden küstah sözler Türk askerine hakaret eden Esed rejimi muhabiri Shadi Helwa'nın aracı füzeyle vuruldu Son dakika: TSK, Halep'te Esed rejimi hedeflerini vurdu

Son Dakika Haberleri
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı
17:41 Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'dan şok edici sözler!
17:16 Ünlü Youtuber Atakan Özyurt, Tutunamayanlar'ın kadrosuna dahil oldu
17:08 Haluk Levent bebek bezi reklamında oynadı
16:46 Kuruluş Osman kadrosunu güçlendiriyor! 3 yeni isim daha katıldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 19:35:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Erzincan'da "Ahde vefa buluşmaları" etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]