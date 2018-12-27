Erzincan'da Ahır Çöktü, 5 Büyükbaş Hayvan Telef Oldu

Erzincan
'ın Tercan
ilçesine bağlı Mustafabey Köyü'nde dün gece saatlerinde bir ahırın çökmesi sonucu 5 büyükbaş hayvan telef oldu, AFAD
ekiplerinin müdahalesi ile 10 hayvan ise toprak altından çıkartıldı.
Olay, dün gece 03.00 sıralarında Tercan'a 18 kilometre uzaklıktaki Mustafa Bey
Köyü'nde meydana geldi. Köyde hayvancılık yapan Nail Turan'a ait büyükbaş hayvanların bulunduğu ahır aşırı yağışlar nedeniyle bir anda büyük bir gürültü ile çöktü. Toprak ve direklerin altında kalan 5 büyükbaş hayvan telef olurken, olay güvenlik güçlerine bildirildi. Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü (AFAD) ekipleri köye ulaşarak, ahırın altında kalan diğer hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı. Göçük altından 10 büyükbaş hayvan canlı olarak çıkartılırken, yaklaşık 40 bin TL'lik maddi zarar meydana geldiği öğrenildi.
13 KÖY KAR NEDENİYLE ELEKTRİKSİZ KALDI
Öte yandan Erzincan ve çevresinde etkili olan kar yağışı sonrası bir çok köy ile ulaşım sağlanamıyor. Kent genelinde 283 köy yolu ulaşıma kapandı. Erzincan İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını ulaşıma açmak için gece gündüz çalışıyor. Kar
ve tipi nedeniyle dün akşam saatlerinde Refahiye
ilçesine bağlık 13 köy elektriksiz kalırken, ekipler köyler ile ulaşımın sağlana bilmesi için gece saatlerinde köylere ulaştı. Beraberindeki elektrik arıza ekipleri ile köylere giren ekipler, elektrik arızalarını giderdi. Özel idare ekipleri 6 greyder, 4 kepçe, 2 bıçaklı kamyon ve 8 ekiple il genelinde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.