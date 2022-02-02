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Son dakika haber... Ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu, 1 çoban yaralandı - Son Dakika

Son dakika haber... Ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu, 1 çoban yaralandı

02.02.2022 00:58
Son dakika haber... Ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu, 1 çoban yaralandı

Son dakika haberi... Erzincan'da ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, dumandan etkilenen bir çoban da yaralandı.

Erzincan'da ahırda çıkan yangında 5 büyükbaş hayvan telef oldu, dumandan etkilenen bir çoban da yaralandı.

Terzibaba Mezarlığı'nın alt tarafında bulunan ahırda, henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangına müdahale etmek isteyen çoban Abdulvahit Ç. (42), alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Hayvanların bir kısmını ahırdan çıkarmayı başaran çoban ise bu sırada dumandan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü.

Yangında 5 büyükbaş hayvan telef olurken ahırda maddi hasar oluştu.

Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çobanın, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Erzincan, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Ahırda çıkan yangında 5 hayvan telef oldu, 1 çoban yaralandı - Son Dakika


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