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Erzincan'da ahırda çıkan yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü - Son Dakika

Erzincan'da ahırda çıkan yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü

02.02.2022 00:23

ERZİNCAN'da, ahırda çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

ERZİNCAN'da, ahırda çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Erzincan Terzibaba Mezarlığı altındaki Suna Eltut'a ait ahırda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası ihbar üzerine olay yerine Erzincan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden çok sayıda araç ve ekip sevk edildi. Ekiplerce yapılan müdahale ile yangın söndürüldü. Ahırda bulunan hayvanları kurtarmak isteyen ve ismi öğrenilemeyen çoban yaralanırken, 5 buzağı yoğun duman nedeniyle öldü. Yaralanan çoban sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Çobanın durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Erzincan'da ahırda çıkan yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü
Erzincan'da ahırda çıkan yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü
Erzincan'da ahırda çıkan yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü
Erzincan'da ahırda çıkan yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü

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Erzincan, İtfaiye, Yangın, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Erzincan'da ahırda çıkan yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Erzincan'da ahırda çıkan yangında çoban yaralandı, 5 buzağı öldü - Son Dakika
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