Erzincan'da aile kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

ERZİNCAN'da bir süredir aralarında husumet bulunan enişte ve kayınbirader arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.

Olay bugün akşam saatlerinde Halitpaşa Mahallesi 1250'nci sokakta meydana geldi. Metin ve Çetin D. kardeşler ile bir süredir aralarında husumet bulunan enişteleri Soner B. ile aralarında kavga çıktı. Bıçaklar ile birbirine saldıran taraflardan 3 kişi yaralandı. Göğsüne aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Metin D. kaldırıldığı Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan kardeşi Çetin D'nin sağlık durumu iyi, enişte Soner B ise tedavisinin ardından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayın duyulmasının ardından hastaneye akın eden yakınları sinir krizleri geçirirdi, Ölen Metin D'nin yakınlarının zaman zaman birbirleri ile ettiği kavgaya hastane önünde geniş güvenlik alan polis müdahale etti. Metin D'nin cenazesi. otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.