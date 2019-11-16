Erzincan'da AK Parti'nin "Genişletilmiş İl Danışma Meclis Toplantısı" yapıldı.

Erzincan Belediyesinin çok amaçlı toplantı salonunda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, ülkenin güney sınırında art arda düzenlenen harekatlarla sahada ve masada zaferler kazanıldığını belirterek, "Ama bu zaferlerin bedelini bizden ekonomik ve sosyal bedellerle çıkarmak isteyen küresel güçlerin salvolarıyla uğraşıyoruz. Tabi biz dışarıdan vurulmak istenen darbelere alışığız. İçeriden gelenler ise canımızı yakar ama bizleri yıkmaz." diye konuştu.

AK Parti Erzincan Milletvekili Burhan Çakır da Erzincan'da AK Parti iktidarı döneminde yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıya, Bölge Koordinatörü Abdullah Erdem Cantemur, İl Başkanı Mehmet Cavit Şireci, belde ve ilçe belediye başkanları, AK Parti il ve ilçe teşkilatları ile partinin kuruluşundan bugüne kadar görev alan ilk başkanlar ve belediye başkanları katıldı.

Konuşmanın ardından program basına kapalı devam etti.