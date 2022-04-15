Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

15.04.2022 19:03
Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Erzincan'da akaryakıt istasyonunda park halindeki kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erzincan yeni çevreyolu üzerinde ki bir akaryakıt istasyonunda Mesut U'ya ait 01 TG 620 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonda bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kamyondan dumanlar yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, kamyonda hasar oluştu.

YORUMLAR
500
Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu Akaryakıt istasyonunda alev alan TIR korkuttu Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı Akaryakıt istasyonunda kamyon alev alev yandı

Akaryakıt, Erzincan, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü - Son Dakika


Son Dakika
18:58 Devrilen traktörün altında kalan 13 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
18:54 İBB Sözcüsü Ongun'a, Marmaray'ın resmi hesabından yanıt: Yalancısınız
18:46 Abdullah Avcı, Ozan Kabak için harekete geçti
18:36 Eren operasyonlarında 339 terörist etkisiz hale getirildi!
18:02 Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu sportif direktörü açıkladı
17:56 Kiev Bölge Polis Müdürü Nebitov: Kiev bölgesinde Rus saldırılarında ölen sivillerin sayısı 900'ü geçti
17:48 Sencer Solakoğlu tarih verdi: Kırmızı ete yüzde 23-24 oranında zam gelecek
17:16 Robert Lewandowski'nin eşinden olay yaratan paylaşım!
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 19:09:18. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da akaryakıt istasyonunda yanan kamyon kısa sürede söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement