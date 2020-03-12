Erzincan'da "Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası" başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erzincan'da 'Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası' başladı - Son Dakika

Erzincan'da "Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası" başladı

6 saat önce

Erzincan'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası düzenlendi.

Erzincan'da

Erzincan'da Akıl ve Zeka Oyunları İl Turnuvası düzenlendi.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün sürecek turnuvaya 185 öğrenci katılıyor.

Ortaokul kategorisinde mangala, reversi, pentago, kulami, ilkokul kategorisinde ise pentago, mangala, qbitz, equlibrio, oyunlarında yarışmalar yapılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, oyunların öğrencilerin eğitimlerine katkı sağladığını söyledi.

Turnuvaya 185 öğrencinin katıldığını ifade eden Mumcu, "Amacımız çocuklarımıza hem sosyal aktivite yaptırmak hem de onların eğlenceli, zevkli, düşündürücü vakit geçirmelerini sağlayıp geleceğe dair plan yapabilmelerine olanak sağlamaktır." dedi.

Erzincan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:56 Kaynak: AA
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