Erzincan'da alabalık üretimi ivme kazandı - Son Dakika

Erzincan'da alabalık üretimi ivme kazandı

ERZİNCAN - 17 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi bulunan Erzincan'da alabalık yetiştiriciliği hızlı bir şekilde gelişerek devam ediyor.

Erzincan'da 2021 yılı itibariyle su ürünleri yetiştiricilik tesisleri, kapasiteleri ve fiili üretimlerine ilişkin, il genelinde 17 adet su ürünleri yetiştiriciliği tesisi mevcut olup, toplam üretim kapasiteleri porsiyonluk üretim için yılda 978 ton, kuluçkahane de yavru üretim kapasitesi ise yılda 49 milyon 894 bin adet olarak belirlendi. Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün gerçekleştirdiği denetimler sonucunda toplam fiili üretim miktarları yılda 591 ton porsiyonluk alabalık ile yılda 15 milyon 560 bin adet yavru alabalık tespit edildi. Ancak, porsiyonluk alabalık üretim miktarının nihai tespiti, Erzincan için belirlenen üretim periyodu zamanı sonrasında belirlenecek. Öte yandan su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine ilişkin toplam proje kapasitesi yılda bin 583 ton porsiyonluk alabalık ve yılda 13 milyon 950 bin adet kuluçkahane kapasitesi olan müracaat ve proje aşamasında 6 adet yeni tesis bulunuyor.

2003 yılından bu yana Erzincan Oğlaktepe köyünde alabalık üretim çiftliği bulunan Ahmet Refik Yılmaz özellikle son 3 yılda alabalığın hem üretim hem de tüketim kapasitesinin artış gösterdiğini söyledi. Erzincan Göyne Baraj Gölünde üretimine devam eden işletmede 249 ton su ürünleri yetiştirdiklerini ifade eden Yılmaz, balığın omega-3 açısından oldukça zengin ve çocukların gelişiminde son derece önemli bir besin olduğunu bu nedenle haftada bir tüketilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görev yapan su ürünleri mühendisi Murat Demirdaş, Erzincan'ın su ürünleri üretiminde potansiyelinin yüksek olduğuna değinerek 2021 yılı itibariyle Erzincan'da 17 adet su ürünleri üretim tesisi bulunduğuna dikkat çekerek, Erzincan'da proje aşamasında olan su ürünleri yetiştiriciliği tesislerine ilişkin toplam proje kapasitesi bin 583 ton porsiyonluk alabalık ve 13 milyon 950 bin adet kuluçkahane kapasitesine sahip 6 adet yeni tesis bulunduğu vurguladı. Demirdaş, Erzincan'da fiili üretiminde artarak devam ettiğini belirtti.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şubesi Müdürü Serkan Kütük ise "Erzincan ilimizde alabalık yetiştiriciliği ve tesislerimizin denetimleri ve kontrolleri yapılmakta olup, bu kontrollerde aksaklıkların en kısa sürede giderilmesi gerekli işlemler yapılmaktadır. Bunun dışında amacımız burada ki balık üretim çiftliklerinde ki balıkların sağlıklı bir biçimde sofralarda tüketilmesini sağlayabilmektir. Yani üretimden tüketime kadar bütün sorumlulukları yerine getirerek sağlıklı ve besleyici, besin değeri yüksek olan balıklarımızı tüketicilerimize ulaştırmaktır. Bu tesislerde ki çoğalma ve sayıların artırılmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir." diye konuştu.