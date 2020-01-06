Erzincan'da Alp disiplini 18 yaş altı büyükler eleme yarışları başladı

Türkiye Kayak Federasyonunca Erzincan'da Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde düzenlenen Alp disiplini 18 yaş altı büyükler eleme yarışları başladı.

Ergan Dağı Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen ve iki gün sürecek organizasyona Türkiye'nin çeşitli illerinden katılan yaklaşık 150 sporcu, ilk günde slalom yarışlarında kıyasıya mücadele etti.



Bazı kayakçılar ise kapılardan geçmek istedikleri sırada düşerek hafif bir şekilde yaralandı.

Kayak Federasyonu Erzincan İl Temsilcisi Bülent Demirel, yarışlarda dereceye giren sporcuların Türkiye şampiyonasında bir üst ligde yarışmaya hak kazanacağını belirtti.



Demirel sporculara başarılar dileyerek şöyle konuştu:

"Yaklaşık 15 ilden 150 civarında sporcumuz ve idarecimiz şu anda Erzincan'da. Buradaki yarışın adı Türkiye elemesi. Bu yarışlarda dereceye giren sporcularımız önce Türkiye ligine gidecek. Ondan sonra da uluslararası yarışmalara katılabilecek. Türkiye Kayak Federasyonuna teşekkür ediyoruz"



Organizasyon, yarın yapılacak kısa slalom yarışlarıyla tamamlanacak.