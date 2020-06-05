Erzincan'da alt yapı çalışmaları - Son Dakika

Erzincan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri Yunus Emre Mahallesi 588. Sokakta alt yapı çalışmalarını gerçekleştiriyorlar.



Yapılaşmanın yeni başladığı yerlerde ve yeni bağlanan mahallelerde kanalizasyon alt yapısının bulunmadığı kısımlarda alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde yürüten ekipler vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesai mefhumu gözetmeksizin 7/24 çalışmalarını sürdürüyorlar.



Konuyla ilgili açıklama yapan Su ve Kanalizasyon Müdürü Bahattin Kalkan, "Yaz döneminin gelmesi ile birlikte inşaat sektörü de çalışmalarına hız verdi. Bizde yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde alt yapı olmadığından dolayı konutlar teslim edilmeden çalışmalarımızı bitirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Yeni bağlanan mahallelerimizde bazı kısımlarda alt yapı sorunları vardı onları da hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak için ekiplerimizce hummalı bir çalışma sergiliyoruz. Çalışma arkadaşlarıma emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. - ERZİNCAN