Erzincan'da Altın Madenine Karşı Çıkan Köylülerden Sedat Cezayirlioğlu: "Can Güvenliğim Ciddi Derecede Tehdit Altında" - Son Dakika
Üye Girişi

Erzincan'da Altın Madenine Karşı Çıkan Köylülerden Sedat Cezayirlioğlu: "Can Güvenliğim Ciddi Derecede Tehdit Altında"

29.05.2022 10:25

Erzincan’ın İliç ilçesinde maden şirketinin siyanürle altın çıkarma faaliyetine karşı çıkan köylülerden Sedat Cezayirlioğlu, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle silah ruhsatı almak için Erzincan Valiliği’ne başvurdu. Kendisine koruma verilmesi için yarın da İliç Kaymakamlığı’na dilekçe vereceğini açıklayan Cezayirlioğlu, “Zaten daha önce de ölüm tehditleri alıyordum. Artık gazetecilerle bile tehdit gönderir vaziyete geldiler… Can güvenliğim ciddi derecede tehdit altında şu anda” dedi.

TAMER ARDA ERŞİN

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden şirketinin siyanürle altın çıkarma faaliyetine karşı çıkan köylülerden Sedat Cezayirlioğlu, ölümle tehdit edildiği gerekçesiyle silah ruhsatı almak için Erzincan Valiliği'ne başvurdu. Kendisine koruma verilmesi için yarın da İliç Kaymakamlığı'na dilekçe vereceğini açıklayan Cezayirlioğlu, "Zaten daha önce de ölüm tehditleri alıyordum. Artık gazetecilerle bile tehdit gönderir vaziyete geldiler… Can güvenliğim ciddi derecede tehdit altında şu anda" dedi.

Erzincan'ın İliç ilçesinde yabancı bir maden şirketinin taşeronu tarafından işletilen altın madenine ve altını ayrıştırmada kullanılan siyanür için oluşturulan havuza karşı çıkan köylülerden Sedat Cezayirlioğlu, maden şirketi tarafından ölüm tehdidi aldığını ileri sürdü. Cezayirlioğlu, bu tehdit gerekçesiyle silah ruhsatı almak için Erzincan Valiliği'ne başvurdu. Cezayirlioğlu, dilekçesinde, "Asıl sahibi Amerikalı ve Kanadalılar olan bu şirketin Türkiye'den kaçırdığı altın ve diğer metaller milyar dolarları geçmektedir. Köyde ve ilçede birçok kişi, madeni kapattırdığım için madenin beni öldürteceğini söylüyorlar. Belirtilen ve resen nazar-ı itibara alınacak nedenlerle bu yabancı şirketin maddi rantı can güvenliğimi tehlikeye soktuğundan, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik'in 7. maddesinin a- fıkrasına göre tarafıma 'can güvenliği nedeniyle silah ruhsatı taşıma izni verilmesini' saygıyla arz ve talep ederim" dedi.

Cezayirlioğlu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şirkete karşı verdiği mücadele nedeniyle şirketin borsadaki hisselerinin değerinin düşmeye başladığını aktararak şunları söyledi:

"Zaten daha önce de ölüm tehditleri alıyordum. Artık gazetecilerle bile tehdit gönderir vaziyete geldiler. Zaten yerelde firmaya iş yapanlar tarafından tehdit alıyordum. Şu anda can güvenliğim yok. Bunu bir ay önce İliç Cumhuriyet Başsavcılığı'na gittim. Savcı beye anlattım. Bana, koruma verilemeyeceğini, muhatabımın da burası olmadığını söyledi. Fiziki, somut bir tehdit varsa emniyete dilekçe vermemi söyledi, onun haricinde de kaymakamlığa koruma talebinde bulunacağımı, ama binlerce insanın bulunduğunu, vermeyeceklerini söyledi. Dedim, 'Ben öldükten sonra mı koruyacaksınız?'. Gülerek geçiştirdi.

"CAN GÜVENLİĞİM CİDDİ DERECEDE TEHDİT ALTINDA"

İş bu duruma gelince kendi güvenliğimi sağlayabilmek için aklıma gelen tek yol, valiliğe silah ruhsatı başvurusunda bulunmak oldu. Can güvenliğim ciddi derecede tehdit altında şu anda. Bu olay Türkiye'yi aştı ve uluslararası medyada da yayınlanmaya başladı. Sadece Amerika'da bir videom 1,2 milyon kişi tarafından izlendi. Benim mücadelem ülkem, vatanım, geleceğimiz, çocuklarımızın geleceği için. Herkesten destek bekliyorum. Ben öldükten sonra kıymeti yok bu işin. Ki Türkiye'de de bunun gibi yüzlerce örneği var. Önemli olan ölmeden sahip çıkmak bu tür insanlara diye düşünüyorum. Benim yaptığı mücadele benim kişisel mücadelem değil."

Erzincan'da Altın Madenine Karşı Çıkan Köylülerden Sedat Cezayirlioğlu: Can Güvenliğim Ciddi Derecede Tehdit Altında
Erzincan'da Altın Madenine Karşı Çıkan Köylülerden Sedat Cezayirlioğlu: Can Güvenliğim Ciddi Derecede Tehdit Altında
Erzincan'da Altın Madenine Karşı Çıkan Köylülerden Sedat Cezayirlioğlu: Can Güvenliğim Ciddi Derecede Tehdit Altında
Erzincan'da Altın Madenine Karşı Çıkan Köylülerden Sedat Cezayirlioğlu: Can Güvenliğim Ciddi Derecede Tehdit Altında

YORUMLAR
500
Büyükataman: 'Terör örgütlerine silah gönderen ülkelerin NATO üyeliğine ne pahasına olursa olsun karşı duracağız' Büyükataman: 'Terör örgütlerine silah gönderen ülkelerin NATO üyeliğine ne pahasına olursa olsun karşı duracağız' Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı Erzincan'da Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonası başladı
Kaynak: ANKA

Amerika Birleşik Devletleri, Erzincan, Türkiye, Silah, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzincan'da Altın Madenine Karşı Çıkan Köylülerden Sedat Cezayirlioğlu: 'Can Güvenliğim Ciddi Derecede Tehdit Altında' - Son Dakika


Son Dakika
21:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında paylaşım yapan FETÖ'cü Enes Kanter hakkında soruşturma başlatıldı
20:33 Vaka sayıları 2 gündür binin altında seyrediyor! Yarın da benzer bir tablo oluşursa toplu taşımada maske zorunluğu kalkacak
20:06 Jose Sosa'dan şaşırtan karar! Uçak biletini son anda yaktı, Türkiye'de kalıyor
19:57 Derya Uluğ ve Funda Arar'dan, Melek Mosso'ya destek! Isparta'daki festivalde sahneye çıkmayacaklar
19:19 Bakan Nebati, İstanbul sokaklarında vatandaşı dinledi: Gerekli adımları atacağız
19:17 Eleştirilere sessiz kalamadı! Beşiktaş Başkanı Çebi'den Anıtkabir özrü: Eksikliğimdir, af diliyorum
18:57 Azerbaycan'da düzenlenen TEKNOFEST'te etkileyici gösteri! Erdoğan ve Aliyev beraber izledi
18:44 Kara Kartal sezonun ilk transferi için anlaşmaya vardı! Jordy Caicedo, yeni sezonda siyah-beyazlı formayla top koşturabilir
18:01 Fatih Terim ve Şenol Güneş yıllar sonra bir arada!
17:51 Mansur Yavaş'tan "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen vatandaşa tek kelimelik yanıt: İnşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2022 10:33:58. #1.11#
SON DAKİKA: Erzincan'da Altın Madenine Karşı Çıkan Köylülerden Sedat Cezayirlioğlu: "Can Güvenliğim Ciddi Derecede Tehdit Altında" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement